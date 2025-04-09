Посол заявил, что России и США предстоит избавиться от «токсичного наследия» Байдена

Посол Дарчиев: РФ и США предстоит избавиться от «токсичного наследия» Байдена

Предстоящие переговоры России и США в Стамбуле призваны помочь избавиться от токсичного наследия администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Речь идет об избавлении от «токсичного наследия» прежней американской администрации», — подчеркнул он.

Дарчиев рассказал, что администрация Байдена свернула до минимума межгосударственные связи и контакты и установила жесткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США. По его словам, закрутился «тугой узел проблем», который предстоит распутать.

Посол обратил внимание на то, что благодаря «окну возможностей», открытому президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, уже удалось, в частности, договориться о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США. Также есть «небольшое продвижение» в вопросах выдачи виз, добавил Дарчиев.

Накануне сообщалось, что 10 апреля в Стамбуле пройдет второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Делегацию РФ возглавит российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Формат и состав участников останется неизменным. Делегацию со стороны Штатов возглавит заместитель главы Госдепартамента Соната Коултер.

Ранее в Совфеде рассказали о продолжающихся «без перерыва» контактах России и США.