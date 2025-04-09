В Совфеде прокомментировали «украинский след» в покушениях на Трампа

Покушения на президента США Дональда Трампа могут быть напрямую связаны с Украиной. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя информацию, что подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Рут пытался купить у некоего украинца РПГ.

«Покушения на Трампа напрямую могут быть связаны с Украиной. Когда случилось еще первое покушение на Трампа, когда ему пулей задели ухо, я сразу сказал, что здесь надо обязательно искать украинский след. Когда же возникла вторая ситуация, во время игры в гольф, я просто укрепился в своем предположении, что скорее всего, в этом деле могут быть замешаны СБУ или связанные с киевским режимом силы», — сказал Климов.

Он предположил, что американский лидер «не оставит это дело просто так» и за расследование последуют новые санкции в отношении Украины или лично ее лидера Владимира Зеленского. Он назвал внутренним решением Соединенных Штатов дальнейшие шаги в этом вопросе.

8 апреля издание Newsweek сообщило, что 58-летний подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger. Он общался по мессенджеру с человеком с Украины и запросил оружие, говорится в публикации. В том же сообщении обвиняемый также подчеркнул, что Трамп «неблагоприятен для Украины».

15 сентября 2024 года во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Раут направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

Ранее Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения «с Банковой».