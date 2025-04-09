Медведев прокомментировал новые данные о покушении на Трампа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал позором информацию о возможной причастности Украины к покушению на президента США Дональда Трампа осенью прошлого года. Пост об этом российский политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что США потратили на помощь Украине сотни миллиардов долларов.

«Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — задался вопросом Медведев.

8 апреля издание Newsweek сообщило, что 58-летний подозреваемый в покушении на Трампа-старшего Райан Уэсли Раут пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger. Он общался по мессенджеру с человеком с Украины и запросил оружие, говорится в публикации. В том же сообщении обвиняемый также подчеркнул, что Трамп «неблагоприятен для Украины».

15 сентября 2024 года во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Раут направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

Ранее сын Трампа раскритиковал Киев из-за новой информации о покушении на отца.