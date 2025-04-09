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В Иране заявили, что не хотят развивать ядерное оружие

Пезешкиан: Иран хочет развивать науку и атомную энергетику, а не ядерное оружие
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна хочет развивать науку и атомную энергетику, а не ядерное оружие. Заявление иранского лидера приводит иранское агентство SNN.

«Мы предоставим любые гарантии США и миру, что мы не стремились и не стремимся создавать ядерное оружие», — подчеркнул он в речи, посвященной презентации достижений ядерной промышленности Ирана в Национальный день ядерных технологий.

До этого в США выразили желание мирно разрешить кризис с Ираном.

При этом еще в феврале британское издание Telegraph сообщало, что военные требуют от религиозного лидера Ирана Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия.

Фетва, запрещающая применение ядерного оружия и оружия массового поражения как нацеленного на невинных людей, была принята аятоллой Али Хаменеи в 2005 году. Тогда же она была оглашена на заседании МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). В ноябре 2024 года глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявлял, что фетва является единственным, что отделяет Тегеран от начала разработки ядерного оружия.

5 февраля Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят Тегерану иметь этот вид вооружения.

Ранее Пезешкиан на встрече с лидером ХАМАС Ханией заявил о скором уничтожении Израиля.

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