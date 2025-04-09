Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о последнем дне Зеленского

Депутат Рады Дубинский: первый день мира станет последним для Зеленского
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Первый день мира на Украине станет «последним днем» украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку он уже будет не нужен США. Об этом на в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Но как только тигры договорятся между собой, и кинут шакаленку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней Зеленский. Первый день мира — его последний», — подчеркнул он.

По оценке украинского депутата, Соединенные Штаты сегодня используют главу Зеленского в целях затянуть конфликт и надавить на Россию.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что у России и США есть большое количество компромата на Зеленского, материалов хватит на несколько пожизненных сроков для президента страны.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Ранее конгрессвумен украинского происхождения назвала Зеленского «идиотом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами