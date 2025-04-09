Депутат Рады Дубинский: первый день мира станет последним для Зеленского

Первый день мира на Украине станет «последним днем» украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку он уже будет не нужен США. Об этом на в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Но как только тигры договорятся между собой, и кинут шакаленку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней Зеленский. Первый день мира — его последний», — подчеркнул он.

По оценке украинского депутата, Соединенные Штаты сегодня используют главу Зеленского в целях затянуть конфликт и надавить на Россию.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что у России и США есть большое количество компромата на Зеленского, материалов хватит на несколько пожизненных сроков для президента страны.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Ранее конгрессвумен украинского происхождения назвала Зеленского «идиотом».