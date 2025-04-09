Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц раскритиковала британское издание The Telegraph, которое якобы неверно преподнесло ее слова о необходимости для Киева отказаться от территорий, а также назвала Владимира Зеленского идиотом. Заявление опубликовано на ее сайте.

Конгрессвумен заявила, что заголовок интервью на сайте Telegraph «намеренно искажает» ее позицию по Украине. Интервью было использовано «пропагандистской машиной» Зеленского, чтобы очернить ее и президента Дональда Трампа, указала Спартц.

«Я потратила огромное количество энергии, пытаясь помочь украинским военным выиграть их жестокую борьбу с Россией. К сожалению, если вашей страной управляют такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент, это губительное дело», – сказала конгрессвумен.

Она считает, что «текущая реальность на местах такова, что Украина не в состоянии вернуть свои территории и не может согласиться отдать их навсегда».

Спартц в интервью газете Telegraph заявила, что Украине необходимо отказаться от потерянных территорий, чтобы прийти к мирному соглашению с Россией. Также конгрессвумен призвала добиться отставки Владимира Зеленского с президентского поста. Она посоветовала украинцам голосовать против него на предстоящих выборах, подчеркнув, что если они выберут его, то потеряют остальную страну.

Ранее Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине.