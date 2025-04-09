Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США усомнились в способности Уиткоффа вести переговоры одновременно с РФ и Ираном

Politico: в США переживают из-за встреч Уиткоффа с волевыми переговорщиками РФ
close
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чиновники ведомств национальной безопасности США обеспокоены тем, что спецпосланнику президента страны по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу приходится иметь дело с самыми «волевыми» переговорщиками из России и Ирана. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что некоторые чиновники сомневаются, что Уиткофф сможет вести переговоры сразу по двум направлениям.

Некоторые дипломаты стран Запада «десятилетиями» ведут переговоры как с Россией, так и с Ираном по вопросам, касающимся спорных территорий, прекращения огня или контроля над вооружениями, говорится в статье.

Накануне стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф будут основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане 12 апреля.

4 апреля Уиткофф провел переговоры со спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым в США. Стороны обсудили множество тем — от украинского кризиса и снятия санкций до взаимодействия в Арктике и восстановления прямых авиаперелетов.

Ранее в Кремле заявили об осторожном оптимизме после переговоров Дмитриева в США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами