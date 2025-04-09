В США усомнились в способности Уиткоффа вести переговоры одновременно с РФ и Ираном

Politico: в США переживают из-за встреч Уиткоффа с волевыми переговорщиками РФ

Чиновники ведомств национальной безопасности США обеспокоены тем, что спецпосланнику президента страны по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу приходится иметь дело с самыми «волевыми» переговорщиками из России и Ирана. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что некоторые чиновники сомневаются, что Уиткофф сможет вести переговоры сразу по двум направлениям.

Некоторые дипломаты стран Запада «десятилетиями» ведут переговоры как с Россией, так и с Ираном по вопросам, касающимся спорных территорий, прекращения огня или контроля над вооружениями, говорится в статье.

Накануне стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф будут основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане 12 апреля.

4 апреля Уиткофф провел переговоры со спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым в США. Стороны обсудили множество тем — от украинского кризиса и снятия санкций до взаимодействия в Арктике и восстановления прямых авиаперелетов.

Ранее в Кремле заявили об осторожном оптимизме после переговоров Дмитриева в США.