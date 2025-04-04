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В Кремле заявили об осторожном оптимизме после переговоров Дмитриева в США

Песков: присутствует осторожный оптимизм после визита Дмитриева в США
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РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева в США.

«Осторожный оптимизм присутствует, работа кропотливая ведется по разным каналам», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что очень важны такие контакты как те, которые осуществляет Кирилл Дмитриев.

«Это очень важно. Работа будет продолжаться», — подчеркнул Песков.

Спецпосланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев нанес ранее визит в Вашингтон, где провел серию переговоров с представителями американских властей. Стороны обсудили множество тем — от конфликта на Украине до взаимодействия в Арктике и восстановления прямых авиаперелетов. Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, а также американскими сенаторами. Что еще обсуждалось и как сам Дмитриев оценивает переговоры — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на слова Дмитриева о гарантиях безопасности для Украины.

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