В МИД РФ осудили действия Эстонии по осквернению военных мемориалов

В МИД России объявили демарш временному поверенному в делах Эстонии в РФ Яне Ванамельдер из-за вандализма на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«Вместо проведения тщательного расследования и наказания виновных в МИД Эстонии пытаются оправдать недавний снос тяжелой техникой плит на воинских мемориалах Таллинского военного кладбища «отсутствием под ними останков моряков и красноармейцев», — отметили в российском МИД.

В министерстве подчеркнули, что Россия осуждает действия Таллина по осквернению мемориалов на захоронениях советских военнослужащих. РФ намерена активно привлекать к этому внимание мировой общественности, в том числе на площадках ООН и ОБСЕ.

Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых государств бывшего СССР, которые практически полностью искоренили советские памятники. Случаи вандализма в отношении советских монументов участились после начала специальной военной операции на Украине.

В частности, на днях Службе внешней разведки (СВР) России стало известно о планах латвийских властей по массовому уничтожению военных мемориалов в преддверии празднования 9 Мая. По данным разведчиков, в ближайшее время в стране хотят избавиться примерно от трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей.

Ранее Песков назвал позором планы латвийских властей по уничтожению военных мемориалов.