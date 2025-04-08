Желание властей Латвии уничтожить на территории страны военные мемориалы является позором и неуважением к людям, которые защищали мир от фашизма. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто тебя спас от фашизма, наверное, это позор для страны. Горе тому народу, который воюет со своей историей», — заявил представитель Кремля.

О планах латвийских властей по массовому уничтожению военных мемориалов сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России 7 апреля. По данным ведомства, таким образом власти Латвии хотят омрачить празднование 9 Мая. Как рассказали разведчики, в ближайшее время в стране хотят избавиться примерно от трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей.

До этого в СВР также заявили, что официальные лица в Европе взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием населения. В ведомстве подчеркнули, что европейские лидеры устали от собственной «вязкой риторики» о демократии и свободе слова и начали использовать принцип министра пропаганды нацистской Германии Пауля Йозефа Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят».

Ранее МИД РФ обвинил Германию в переписывании истории.