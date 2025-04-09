Центробанк Китая отреагировал на пошлины США

Народный банк (ЦБ) Китая попросил крупные государственные кредитные организации покупать меньше долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Центральный банк Китая не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупные государственные банки сократить закупки долларов США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение ЦБ Китая является мерой защиты национальной валюты на фоне введения США пошлин на китайские товары и ответных мер со стороны КНР.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

4 апреля Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайскую продукцию.

На фоне торгового конфликта индекс Shanghai Composite за день упал на 7,34%. В Китае заявили, что не потерпят тарифный «шантаж» со стороны Вашингтона.

Ранее в США назвали Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом.