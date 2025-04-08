В Белом доме ответили, будет ли Трамп обсуждать пошлины с Китаем

Белый дом: Трамп решит, обсуждать ли пошлины с КНР, пока в приоритете союзники

Президент США Дональд Трамп будет решать, нужно ли обсуждать с КНР вопрос импортных пошлин. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт.

Он отметил, что сейчас в приоритете у США ведение переговоров с союзниками, в том числе с Японией и Южной Кореей.

«Президент решит, стоит ли говорить с Китаем и когда. Но сейчас мы получили указание отдать приоритет нашим союзникам и нашим торговым партнерам», — сказал Хэссетт.

Хэссет отметил, что глава Белого дома отдал своей администрации «очень четкие указания» по союзникам Вашингтона, чтобы продвинуться вперед с торговыми соглашениями.

До этого сообщалось, что США введут дополнительные 50%-ные пошлины на китайские товары, если Пекин не отменит свои 34%-ные пошлины на американский импорт, введенные в ответ на недавние тарифы Вашингтона.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. В МИД Китая заявили, что введенные Трампом пошлины являются типичной «односторонней и протекционистской травлей».

Ранее Bloomberg назвал оружие Китая в торговой войне с Трампом.