Экономист допустил, что Трамп в скором времени отменит пошлины

Президент США Дональд Трамп, обложив торговыми пошлинами почти две сотни стран, бесспорно совершил резкое движение, однако высока вероятность, что тарифы все-таки не будут введены либо просуществуют очень непродолжительное время. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Посмотрите на эпопею с введением тарифов против Мексики и Канады. Собственно, эта история нам все показала наглядно. В результате не были введены практически никакие пошлины, о которых изначально говорилось. Либо они были введены с очень большими исключениями. Например, возьмем тот же автопром, который фактически интегрирован в пределах Северной Америки», — отметил эксперт.

Он добавил, что в последнее время привычные теории все чаще разбиваются о реальность, демонстрируя, что многое сегодня работает не так, как работало раньше.

2 апреля президент США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

По мнению американского журналиста Майкла Бома, если Трамп надолго оставит введенные торговые пошлины, мир ждут серьезные последствия. Он указал, что в скором времени потребители в США, как и во всем мире, будут покупать меньше товаров, поскольку все станет дороже.

Ранее в ВТО раскрыли количество споров против пошлин США.