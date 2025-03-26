Руководители Украины не представляют интересов огромной части населения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы «Вести», расшифровка которого опубликована на сайте МИД.

«Те, кто сейчас руководят Украиной при «кукловодстве» западных покровителей, не представляют интересов огромной части населения», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Крым и Донбасс являются давно закрытыми вопросами с учетом итогов референдума на этих территориях.

26 марта Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает шаткость своего политического положения. Министр предположил, что украинский лидер не склонен к компромиссам, понимая, что его поддержка ограничивается лишь кругами, придерживающимися националистических взглядов. По словам дипломата, «светлый образ» Зеленского, активно культивируемый им ранее, потерял значительную часть своей привлекательности для большинства украинцев «за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды».

Ранее Лавров заявил о «подзуживании» Зеленского Европой.