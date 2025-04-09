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В МИД России назвали причину разрушений в Кривом Роге

Захарова: разрушения в Кривом Роге стали результатом размещения систем ПВО ВСУ
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Telegram-канал «Военндело (Военное дело)»

Размещение систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи жилых домов и их непрофессиональное применение стали причинами разрушений в Кривом Роге. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Все, что могло произойти вокруг пораженного объекта — результат практики размещения киевским режимом систем ПВО вблизи жилых домов и их полное непрофессиональное применение», — сказала она.

Также Захарова заявила, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на удар, который ВС России нанесли по объекту в Кривом Роге, может быть спланированной акцией.

4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По данным ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки не стало 18 человек, еще 62 пострадали.

Кремль категорически отверг обвинения в нанесении удара по сугубо гражданским объектам в Кривом Роге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по социальным объектам на Украине, а бьют исключительно по военным и околовоенным целям.

Ранее на видео попал момент удара ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.

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