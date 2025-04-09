В МИД России оценили реакцию Киева на удар по объекту в Кривом Роге

МИД РФ: реакция Зеленского на удар в Кривом Роге говорит о спланированной акции

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на удар, который Вооруженные силы России 4 апреля нанесли по объекту в Кривом Роге, может быть спланированной акцией. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар... по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане «Магеллан» в Кривом Роге», — сказала дипломат.

По ее словам, соответствующие заявления украинского лидера являются либо «очередным наркотическим угаром», либо спланированной акцией, которая была проведена «для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить».

4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По данным ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки не стало 18 человек, еще 62 пострадали.

Кремль категорически отверг обвинения в нанесении удара по сугубо гражданским объектам в Кривом Роге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по социальным объектам на Украине, а бьют исключительно по военным и околовоенным целям.

Ранее на видео попал момент удара ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.