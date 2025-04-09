В МИД РФ рассказали о планах Франции и Британии по интервенции в Одессу

Франция и Великобритания готовятся к военному вмешательству в Одессу. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы европейских стран по отправке на Украину миротворцев, пишет ТАСС.

«По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Создание так называемой «коалиции желающих» помочь Украине российский дипломат назвала мемом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 апреля пройдет очередная встреча «коалиции желающих». Одной из ключевых тем обсуждения станет отправка миротворческого контингента европейских стран в зону конфликта.

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, говорить о сроках размещения на Украине миротворцев, а также численности военных рано. Он уточнил, что сейчас рассматривается множество вариантов, но договоренности пока нет.

Известно лишь то, что президент Франции Эммануэль Макрон готов возглавить «коалицию желающих» помочь Украине. Как сообщила газета The Telegraph, он хочет взять на себя ключевую роль на переговорах с Москвой о прекращении боевых действий.

Ранее в МИД РФ предупредили о рисках присутствия на Украине иностранных военных.