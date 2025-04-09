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Главком ВСУ заявил о начале наступления ВС РФ в двух регионах Украины

Главком ВСУ Сырский: ВС РФ начали наступления в Сумской и Харьковской областях
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ начали новое наступление на территории Сумской и Харьковской областей. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Я могу сказать, что президент [Зеленский] абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям», — сказал Сырский.

По оценке военного, Россия стремится создать на территории этих регионов, а также в Черниговской области, так называемую «буферную зону».

До этого Владимир Зеленский предупреждал, что армия России может предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области.

В свою очередь военный обозреватель Влад Шлепченко указывал, что наступление ВС РФ идет «прямо сейчас». Он уточнил, что в современных боевых действиях характер наступательных операций изменился. Ключевую роль играет пехота, которая продвигается, занимает позиции и подводит резервы. Техника играет меньшую роль.

Ранее Рубио прокомментировал сообщения о подготовке РФ к новому масштабному наступлению.

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