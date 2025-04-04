Рубио прокомментировал сообщения о подготовке РФ к новому масштабному наступлению

Рубио: возможное наступление ВС России будет означать, что Москва не хочет мира

Государственный секретарь США Рубио Марко на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе прокомментировал сообщения о возможной подготовке Вооруженных сил России к новому масштабному наступлению. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику», — сказал госсекретарь.

По его словам, нарушение перемирия будет являться «нехорошим знаком». Вместе с тем Рубио заявил, что Российская Федерация и Украина продолжают боевые действия, поэтому в этих странах «что-то будет взрываться». При этом в Соединенных Штатах хотят, чтобы конфликт завершился, подчеркнул он.

«Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня — ничего бы не взрывалось. Но, опять же, россияне на это не согласились, у них идут определенные условия, они не придерживаются этих договоренностей. Мы говорили о частичном прекращении огня, но одна из причин, по которой мы его не продвигаем — это то, что всегда начинаются разговоры о том, что можно бомбить, а что нельзя», — добавил госсекретарь.

4 апреля заместитель главы офиса украинского президента Павел Палиса сказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметило, что российская армия наращивает личный состав войск в зоне боевых действий и готовится к масштабному наступлению сразу на нескольких направлениях.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей, а также в Запорожской области.

Ранее российский полковник назвал главные задачи армии РФ в зоне СВО в 2025 году.