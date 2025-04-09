В Стамбуле будут усилены меры безопасности на фоне переговоров РФ и США

РИА: в Стамбуле будут усилены меры безопасности на фоне переговоров России и США

В Стамбуле будут усилены меры безопасности у генконсульства РФ в связи с запланированными на 10 апреля консультациями делегаций России и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предполагается», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Здание генерального консульства РФ в Стамбуле расположено на улице Истикляль в центре города.

Делегации РФ и США проведут консультации в Стамбуле. Как сообщили в Госдепе, речь на них пойдет только о работе дипмиссий, а другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первая российско-американская встреча по работе диппредставительств прошла в Стамбуле 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена «раздражителям» в отношениях США и РФ и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее госдеп назвал тему переговоров с Россией в Стамбуле.