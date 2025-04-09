В МИД РФ заявили, что Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре

Украина наносит удары по энергетической инфраструктуре России, с 4 по 7 апреля было произведено 32 атаки. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что в то же время Россия «строго соблюдает мораторий».

«Киевский режим продолжает цинично наносить ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России. При этом российская сторона строго соблюдает запрет на атаки», — сказала Захарова.

4 апреля министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва довела до сведения Вашингтона информацию о нарушениях Киевом соглашения по отказу от ударов по объектам энергетики. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами РФ, которые были атакованы Вооруженными силами Украины после начала действия моратория. Представитель Кремля рассказал, что американцы пообещали дать оперативный ответ на этот счет, однако его пока нет.

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.