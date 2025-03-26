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В Кремле не смогли прокомментировать сообщения о лишении права голоса россиян в Эстонии

Песков заявил, что не владеет данными о лишении права голоса россиян в Эстонии
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Илья Питалев/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга не смог прокомментировать информацию о лишении права голосовать россиян и белорусов с видом на жительство в Эстонии.

На вопрос журналиста о том, что эстонские власти рассматривают возможность лишения избирательного права граждан России и Белоруссии с видом на жительство, Песков заявил, что не владеет темой в достаточной мере.

«Не могу точно сказать, потому что не владею этой темой в достаточной степени. Мне надо разобраться», — отметил Песков.

До этого РИА Новости сообщало, что договор между Россией и Эстонией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах прекратил действие после того, как Таллин не продлил его действие.

Соглашение действовало с 1995 года и автоматически продлевалось каждые пять лет. Однако в прошлом году Эстония инициировала его расторжение. В республике считают, что сотрудничество с РФ в том, что касается правовой помощи, возможно и без договора — в рамках международных конвенций, в которых участвуют обе страны.

Ранее в Латвии призвали страны ЕС прекратить выдачу «шенгена» россиянам.

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