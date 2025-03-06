В Латвии призвали страны ЕС прекратить выдачу шенгена россиянам

Глава министерства внутренних дел (МВД) Латвии Рихард Козловскис призвал страны Евросоюза (ЕС) прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Его слова приводит Delfi.

По его словам, выдача «шенгена» влияет на работу органов безопасности как на российско-латвийской границе, так и внутри государства. Козловскис отметил, что власти Латвии сталкиваются с «нарушителями на границе и актами саботажа», в том числе с «попытками повлиять на общественное мнение и поджогом музея оккупации».

Он подчеркнул, что страны — члены ЕС обязаны осознать опасность и отказаться предоставлять данную услугу россиянам.

До этого сейм Латвии поддержал запрет на турпоездки в Россию и Белоруссию. Отмечается, что власти захотели запретить гражданам страны ездить в так называемые страны-агрессоры в связи с «вербовкой для шпионажа», а также из-за возможных «нарушений прав человека».

На сегодняшний день туристических поездок в Россию из Латвии нет, а на территорию Белоруссии можно попасть только с помощью четырех туроператоров. При этом в 2024 году Россию посещали около 2000 латвийцев в месяц.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.