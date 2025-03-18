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Эстония усложнила вступление в брак с россиянами для своих граждан

Договор о правовой помощи Эстонии и РФ прекратил действие по инициативе Таллина
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Ints Kalnins/Reuters

Договор между Россией и Эстонией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах прекратил действие после того, как Таллин не продлил его действие. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, соглашение действовало с 1995 года и автоматически продлевалось каждые пять лет. Однако в прошлом году Эстония инициировала его расторжение. В республике считают, что сотрудничество с РФ в том, что касается правовой помощи, возможно и без договора — в рамках международных конвенций, в которых участвуют обе страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкны говорил о том, что практическое взаимодействие с РФ почти сошло на нет, поддерживаются только жизненно необходимые контакты на административно-техническом уровне. По его словам, большая часть других соглашений о сотрудничестве Таллина и Москвы уже прекратила действие. Минюст республики обращал внимание на то, что непродление договора создаст для эстонцев дополнительные сложности при заключении браков с россиянами и при наследовании. Документы на русском языке придется переводить и заверять апостилем.

«Расторжение в первую очередь коснется 67 тысяч граждан России, проживающих на территории республики. Рассматриваю этот шаг как проявление политики дискриминации и сегрегации наших граждан», — заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

14 января Эстония решила выйти и из соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с Россией. Решение было принято согласно 18 статье соглашения, которая предполагает, что каждая сторона имеет право выйти из него в течение шести месяцев после оповещения об этом.

Ранее в Латвии призвали страны ЕС прекратить выдачу «шенгена» россиянам.

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