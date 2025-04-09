Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Азербайджан передаст США факты о незаконной деятельности USAID

Алиев: Баку передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку собирается передать администрации Дональда Трампа факты о незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. <...> Как только «папка» будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа», — сказал Алиев.

До этого власти Азербайджана официально уведомили США о прекращении деятельности USAID на территории республики.

В конце февраля сообщалось, что администрация президента США намерена отменить более 90% контрактов USAID и Госдепартамента, связанных с иностранной помощью.

Как сообщало агентство Associated Press, свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 миллиардов.

Ранее USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами