Азербайджан передаст США факты о незаконной деятельности USAID

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку собирается передать администрации Дональда Трампа факты о незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша генеральная прокуратура сейчас расследует незаконную деятельность USAID, меня проинформировали о предварительном следствии. <...> Как только «папка» будет готова, мы представим ее администрации президента Трампа», — сказал Алиев.

До этого власти Азербайджана официально уведомили США о прекращении деятельности USAID на территории республики.

В конце февраля сообщалось, что администрация президента США намерена отменить более 90% контрактов USAID и Госдепартамента, связанных с иностранной помощью.

Как сообщало агентство Associated Press, свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 миллиардов.

Ранее USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию.