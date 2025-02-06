Азербайджан объявил о закрытии USAID в республике

Власти Азербайджана официально уведомили Вашингтон о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД кавказской республики Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

По его словам, Азербайджан направил официальное письмо американской стороне об прекращении деятельности организации на территории республики.

До этого директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков заявил, что столичный офис Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО) «ни на цент» не финансировался USAID. По его словам, американская сторона является крупнейшим донором ООН, и на данный момент ведутся переговоры между властями США и руководством организаций в структуре ООН.

3 февраля штаб-квартиру агентства в Вашингтоне закрыли по решению администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее в Госдуме рассказали, почему подобные USAID организации не смогут работать в России.