СМИ: Белый дом отменит более 90% контрактов USAID

Администрация президента США намерена отменить более 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID) и Госдепартамента, связанных с иностранной помощью. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В меморандуме, изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных USAID, проведенного по распоряжению главы Белого дома. США планируют прекратить иностранную помощь на сумму около $60 миллиардов. Власти США детализировали свои намерения в меморандуме и судебных документах, поданных в среду, отмечает агентство.

Также подчеркивается, что данное решение было принято после постановления американского суда, которое предписало временно снять запрет на финансирование иностранной помощи до завершения 26 февраля.

В среду журнал Federalist сообщил, что USAID потратило около $2 млн американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине.

В начале февраля администрация президента США опубликовала список «нелепых трат» Агентства по международному развитию США. Из документа следует, что USAID выделило порядка $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», а также $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии. Еще $2 млн были выделены на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале.

Ранее уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей.