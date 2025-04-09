Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред РФ раскрыл детали переговоров по иранской ядерной сделке

Постпред Ульянов: консультации РФ, Китая и Ирана по ядерной сделке продолжатся
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Трехсторонние консультации представителей России, Китая и Ирана по ядерной сделке Тегерана продолжатся на регулярной основе. Об этом газете «Известия» сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Уверен, что трехстороннее взаимодействие продолжится на регулярной основе, тем более что нынешний год обещает быть непростым. 18 октября 2025 года истекает срок действия ядерной сделки, а также резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая эту сделку одобрила», — сказал дипломат.

Ульянов добавил, что совместная работа России, Китая и Ирана позволяет снизить риски эскалации ситуации. По его словам, подобный подход также вносит вклад в стабилизацию международной обстановки вокруг иранской ядерной программы.

7 марта президент США Дональд Трамп установил Ирану срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

8 апреля глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Тегеран выбрал переговоры с США через посредников. Он уточнил, что делегации Ирана и США встретятся в Омане для непрямых переговоров 12 апреля.

Ранее в Госдепе заявили, что США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами