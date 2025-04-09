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Между Венгрией и Украиной открыли новый пограничный переход

МИД Венгрии сообщил об открытии нового погранперехода с Украиной
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Shutterstock

Между Венгрией и Украиной открыт новый пограничный переход. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил госсекретарь венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Левенте Мадьяр.

Он отметил, что погранпереход Надьходош — Надьпалад (Великая Паладь) открыли после более чем 10 лет подготовки.

По словам Мадьяра, для «многострадальных венгров Закарпатья» это означает «новую связь с родиной». Он подчеркнул, что открытие пограничного перехода стало возможным, несмотря на сложные венгерско-украинские отношения.

4 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев желает решить проблемы с Будапештом.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности Будапешта в скорейшем урегулировании украинского конфликта. Причиной данной позиции он назвал мобилизацию в ряды украинской армии закарпатских венгров.

Ранее в Венгрии заявили о попытках Украины игнорировать реалии в конфликте с РФ.

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