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Орбан заявил о мобилизации закарпатских венгров в ВСУ

Орбан: закарпатских венгров мобилизуют в терпящую поражение украинскую армию
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Marton Monus/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности Будапешта в скорейшем урегулировании украинского конфликта. Причиной данной позиции он назвал мобилизацию в ряды украинской армии закарпатских венгров, сообщает радио Kossuth.

«Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходят здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение», — подчеркнул глава правительства.

Премьер также отметил гуманитарные и геополитические риски для Венгрии, проистекающие из затяжного конфликта.

По словам Орбана, в отличие от европейских лидеров, планирующих долгосрочное финансирование Украины и наращивание военной мощи, Венгрия выступает за мирное решение и приоритет экономических инициатив. Политик выразил надежду на успех мирных усилий, отметив поддержку президента США Дональда Трампа в этом направлении.

В январе в Закарпатской области Украины произошел бунт против мобилизации мужчин. Против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) и правоохранителей выступили проживающие в регионе цыгане.

Ранее Орбан рассказал, на чьей стороне время в конфликте на Украине.

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