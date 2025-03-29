В Венгрии заявили о попытках Украины игнорировать реалии в конфликте с РФ

Киев пытается игнорировать реалии, сложившиеся на поле боя в рамках конфликта с Москвой. Об этом во время интервью для YouTube-канала Ultrahang заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Украина и большинство европейских стран по-прежнему настроены на продолжение боевых действий. Дипломат подчеркнул, что эти государства не хотят делать никаких выводов из имеющегося у них опыта и событий последних трех лет.

«А опыт заключается в том, что линия фронта перемещается на запад, а не на восток», — пояснил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что с самого начала конфликта ситуация на фронте «в гораздо большей степени» складывалась в пользу РФ. Украине не помогли ни поставки западного оружия, ни сотни миллиардов евро.

Но, несмотря на это, лидеры европейских стран продолжают внушать Киеву идею о «победе над Москвой». Сийярто счел такой сценарий развития событий недостижимым, так как РФ является мощной державой и обладает ядерным оружием.

Кроме того, дипломат высказался о словесной перепалке украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа на переговорах в Белом доме в конце февраля 2025 года. Министр отметил, что на той встрече Зеленский «столкнулся с реальностью» и осознал, чем США отличаются от европейских государств.

Он добавил, что в конце концов сложившиеся на поле боя реалии будут иметь огромное значение на переговорах по урегулированию на Украине. Участники диалога будут навязывать свои условия и точку зрения именно с учетом ситуации на фронте, резюмировал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Ранее американские журналисты спрогнозировали возобновление ссоры Трампа и Зеленского.