Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались об отношении США и Британии к нацизму

Захарова опубликовала плакат, обличающий отношение США и Британии к нацизму
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале плакат карикатуриста Бориса Ефимова 1948 года, обличающий отношение США и Великобритании к нацизму.

На плакате с заголовком «Денацификация по англо-американски» изображены высокопоставленные военные чиновники США и Британии, которые рассматривают черепную коробку эсэсовца. На изображении один из военных сказал: «Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит».

«С 1948 года мало что изменилось», — говорится в публикации Захаровой.

7 апреля президент России Владимир Путин заявил, что нацизм и русофобию поощряют во многих странах. По его словам, сейчас предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также исказить роль РФ в ней.

В феврале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия обязана «выжечь корни нацизма» на Земле и не допустить всемирного апокалипсиса. Политик отметил, что важно сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на планете.

Ранее глава Крыма заявил, что Зеленский «исповедует нацизм».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами