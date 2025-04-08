Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале плакат карикатуриста Бориса Ефимова 1948 года, обличающий отношение США и Великобритании к нацизму.

На плакате с заголовком «Денацификация по англо-американски» изображены высокопоставленные военные чиновники США и Британии, которые рассматривают черепную коробку эсэсовца. На изображении один из военных сказал: «Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит».

«С 1948 года мало что изменилось», — говорится в публикации Захаровой.

7 апреля президент России Владимир Путин заявил, что нацизм и русофобию поощряют во многих странах. По его словам, сейчас предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также исказить роль РФ в ней.

В феврале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия обязана «выжечь корни нацизма» на Земле и не допустить всемирного апокалипсиса. Политик отметил, что важно сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на планете.

Ранее глава Крыма заявил, что Зеленский «исповедует нацизм».