Медведев заявил, что Россия должна «выжечь» нацизм на планете

Россия обязана «выжечь корни нацизма» на Земле и не допустить всемирного апокалипсиса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Мы не допустим всемирного апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни», — заявил он.

По словам Медведева, важно сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на планете. Он подчеркнул, что среди врагов царят ужас и паника, а в агонии они способны на все.

До этого зампред Совбеза РФ заявил, что решение о начале спецоперации было «единственно верным и возможным». По его словам, 80 лет назад армия России победила фашизм, однако борьба с его «потомками» завершится не в новом Нюрнберге, а на линии фронта. Он подчеркнул, что борьба с «неонацизмом» еще не завершена, однако «итог уже совсем близок».

Ранее Медведев рассказал о феномене стратегической неопределенности.