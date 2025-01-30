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Глава ЕК оценила последствия отказа Запада от энергоресурсов России

Фон дер Ляйен: Запад дорого заплатил за свободу от российских энергоресурсов
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Ognen Teofilovski/Reuters

Страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что после отказа от российских энергоносителей ряд домохозяйств и предприятий «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию». Это привело к тому, что отдельные производства закрываются, а химическая и автомобильная отрасли находятся на грани, отметила глава ЕК.

Утром 30 января газета Financial Times сообщила, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине. По данным издания, идею одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах.

Ранее министр экономики Словакии обвинила Украину в росте цен на газ в ЕС.

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