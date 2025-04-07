В РФ признали нежелательной японскую организацию, популяризирующую реваншизм

Генеральная прокуратура РФ включила японскую «Ассоциацию по вопросам северных территорий» в список юридических лиц, чья деятельность признана нежелательной на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

В заявлении отмечается, что члены данной организации публично говорят о непризнании российской юрисдикции над островами Итуруп, Кунашир и группой островов Малой Курильской гряды. Они активно эксплуатируют эту тему, а также спонсируют деятельность общенационального движения Японии за возвращение данных земель.

Также, по информации прокуратуры, «Ассоциация по вопросам северных территорий» участвует в разработке методик включения островов в состав азиатской страны и соответствующих учебных материалов. Кроме того, она распространяет литературу с элементами «картографической экспансии» и организует семинары, целью которых является популяризация реваншизма.

«НПО имеет консультативный совет, в состав которого входят представители японских организаций «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» и «Союз за возвращение Северных территорий», признанных в нашей стране нежелательными», — подчеркивается в публикации.

В надзорном ведомстве добавили, что организация позиционирует себя как неправительственная. Несмотря на это, она осуществляет свою деятельность в основном за счет бюджетных средств.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали условие для возобновления диалога с Японией.