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В США подтвердили участие главы Пентагона во встрече в формате «Рамштайн»

В Пентагоне заявили, что Хегсет будет участвовать в «Рамштайне» по видеосвязи
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Evelyn Hockstein/Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет примет участие по видеосвязи во встрече контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщил представитель Пентагона, пишет Agence France-Presse.

«Министр Хегсет планирует виртуально присутствовать на заседании контактной группы по обороне Украины в пятницу, 11 апреля», — сказал источник.

4 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поток оружия и разведданных США на Украину будет продолжаться, несмотря на то, что американская сторона не примет участия в заседании контактной группы по Украине 11 апреля в Брюсселе. Генсек отметил, что на встрече будут председательствовать Германия и Великобритания.

3 апреля издание Defense News, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщило, что шеф Пентагона Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине. В публикации отмечается, что это станет первым разом, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США.

Источники СМИ утверждали, что Хегсет якобы не присоединится к встрече ни лично, ни по видеосвязи.

Ранее Захарова прокомментировала пропуск главой Пентагона саммита по Украине.

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