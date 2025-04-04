В НАТО заявили, что будут поддерживать Украину для продолжения боя

Поток оружия и разведданных США на Украину будет продолжаться, несмотря на то, что американская сторона не примет участия в заседании контактной группы по Украине 11 апреля в Брюсселе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Ничего не изменится. Поток помощи США и разведданных будет продолжаться», — заявил он.

Рютте отметил, что на встрече будут председательствовать Германия и Великобритания.

3 апреля издание Defense News, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщило, что шеф Пентагона Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, проведение которой запланировано на 11 апреля в Брюсселе.

В публикации отмечается, что это станет первым разом, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США. Хегсет не присоединится к встрече ни лично, ни по видеосвязи.

До этого Рютте заявлял, что США подтвердили свою приверженность альянсу, в то время как остальные страны альянса пообещали увеличить свои военные расходы.

Ранее Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения.