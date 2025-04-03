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Захарова прокомментировала пропуск главой Петагона саммита по Украине

Захарова назвала прощанием экипажа пропуск Хегсетом саммита по Украине
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала новость о том, что глава минобороны США Пит Хегсет не примет участия во встрече контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн».

По словам Захаровой, «экипаж прощается и желает хорошего полёта».

3 апреля издание Defense News, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщило, что шеф Пентагона Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, проведение которой запланировано на 11 апреля в Брюсселе.

В публикации отмечается, что это станет первым разом, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США. Хегсет не присоединится к встрече ни лично, ни по видеосвязи.

12 марта Трамп заявил, что США не хотят больше тратить сотни миллиардов долларов на помощь Украине.

Ранее Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения.

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