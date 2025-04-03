Шеф Пентагона впервые пропустит встречу по Украине

Шеф Пентагона Пит Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, проведение которой запланировано на 11 апреля в Брюсселе. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на американских и европейских чиновников.

В публикации отмечается, что это станет первым разом, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США. Хегсет не присоединится к встрече ни лично, ни по видеосвязи.

«Пентагон вряд ли направит каких-либо высокопоставленных представителей, которые обычно сопровождают госсекретаря в таких поездках», — сказано в статье.

По словам американского источника, Соединенные Штаты все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных мероприятиях, посвященных поддержке Киева.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не хочет тратить сотни миллиардов долларов на оказание помощи Украине.

Ранее Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения.