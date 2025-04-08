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Каю Каллас призвали не пугать Грузию санкциями

Мэр Тбилиси Каладзе посоветовал Каллас не пугать Грузию санкциями
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Johanna Geron/Reuters

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рекомендовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не пугать Грузию санкциями. Об этом он заявил на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Пусть она [Каллас] не пугает нас санкциями. Мы защищаем свою страну, интересы нашей страны», — отметил он.

Каладзе подчеркнул, что Каллас не сможет быть «начальником грузинского народа». Он посоветовал ей приказывать «тем, с кем у нее это проходит».

2 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что принятые в Грузии законы об иностранных агентах и стандартах СМИ помешают интеграции страны в Европейский союз. По их словам, эти шаги «еще больше подрывают основы демократии в Грузии». Они назвали подобные действия несовместимыми по существу с ценностями Евросоюза.

До этого издание Politico писало, что Каллас подвергается критике внутри ЕС из-за агрессивной риторики в адрес России. Как отмечается в материале, поводы для недовольства Каллас начала давать с момента вступления в должность, когда в первый день написала в социальной сети о том, что «ЕС хочет, чтобы Украина победила в этой войне». Ряд чиновников ЕС оказались недовольны такими формулировками, которые не были одобрены, от человека, который находится на должности первый день, говорится в тексте.

Ранее в Европе Кае Каллас придумали новое прозвище.

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