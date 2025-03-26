В ЕС недовольны воинственной позицией Каллас в отношении России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подвергается критике внутри политического объединения из-за агрессивной риторики в адрес России. Об этом пишет Politico.

Как отмечается в материале, что поводы для недовольства Каллас начала давать с момент вступления в должность, когда в первый день написала в социальной сети о том, что «ЕС хочет, чтобы Украина победила в этой войне». Ряд чиновников ЕС оказались недовольны такими формулировками, которые не были одобрены от человека, который находится на должности в первый день, говорится в тексте.

В частности, позицию Каллас не разделяют Испания и Италия, которые не считают Россию главной угрозой Евросоюзу.

Еще одной претензией неназванный собеседник Politico назвал поведение главы евродипломатии, которая продолжает вести себя «как премьер-министр», не прорабатывая свои инициативы и не проводя необходимых консультаций.

До этого Каллас отвергла идею ряда лидеров европейских стран о назначении специального посла от политического объединения по мирным переговорам на Украине. Во время закрытой встречи лидеров ЕС она заявила, что отношения с Украиной входят в ее компетенцию, а назначение отдельного посла не принесет никакой пользы.

Ранее в Британии призвали к радикальным мерам в отношении Каллас после слов о России.