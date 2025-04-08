В МИД России оценили позицию стран БРИКС по Украине

МИД: Россия ценит мнение стран БРИКС по Украине и не навязывает им свое

Россия ценит взвешенную позицию государств БРИКС по ситуации на Украине и ее независимость от чужих мнений, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Павел Князев. Его цитирует ТАСС.

«Хотелось бы подтвердить, что Россия очень ценит ту взвешенную позицию, которую занимают наши партнеры по БРИКС по украинской теме, и те инициативы, которые выдвигаются в пользу мирного урегулирования», — высказался дипломат.

Он отметил, что разнообразие инициатив внутри объединения говорит о том, что РФ не навязывает свое мнение партнерам.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что сотрудничество РФ и Китая стабилизирует ситуацию во всем мире. Российский лидер добавил, что и Москва, и Пекин высоко ценят традиционно высокий уровень отношений между странами, особенно в рамках БРИКС.

Глава государства напомнил, что Россия и КНР много сделали для того, чтобы авторитет и влияние объединения БРИКС в мире возросло.

Ранее Япония, Китай и Южная Корея заявили о готовности помочь миру отказаться от разногласий.