Япония, Китай и Южная Корея заявили о готовности помочь миру отказаться от разногласий

Ивая: Токио, Пекин и Сеул помогут миру перейти от разногласий к сотрудничеству

Япония, Китай и Южная Корея могут помочь миру перейти от разногласий к сотрудничеству. Об этом заявил глава японского МИД Такэси Ивая после трехсторонней встречи со своими китайским и южнокорейским коллегами Ван И и Чо Тхэ Ёлем, передает ТАСС.

«Мы имеем большое влияние и несем ответственность не только в регионе, но и в мировом сообществе», — сказал глава японского внешнеполитического ведомства.

Ивая добавил, что в ходе встречи министры обсудили, в частности, ряд международных проблем. По его словам, одними из тем диалога стали ракетно-ядерная программа Северной Кореи и сотрудничество Пхеньяна с Москвой.

При этом, комментируя конфликт на Украине, глава ведомства призвал мир признать, что односторонние попытки изменить статус-кво при помощи силы неприемлемы.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и Китая стабилизирует ситуацию во всем мире. Российский лидер добавил, что и Москва, и Пекин высоко ценят традиционно высокий уровень отношений между странами, особенно в рамках БРИКС.

Ранее в Японии впервые не стали упоминать слово «нападение» в контексте конфликта РФ и Украины.