Конгресс может отменить решение Трампа о введении тарифов

Конгресс может принять резолюцию, снимающую с президента США Дональда Трампа чрезвычайные полномочия, которые позволяют ему вводить пошлины на импорт из других стран. Об этом в соцсети X написала сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен.

«США впервые в своей истории столкнулись с ситуацией, когда один человек смог разрушить целый фондовый рынок», — написала она.

Уоррен призвала Республиканскую партию присоединиться к демократам.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее на Уолл-Стрит призвали Трампа прекратить торговую войну.