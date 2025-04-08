На Уолл-Стрит призвали Трампа прекратить торговую войну

Трехдневный обвал фондовых рынков после введения пошлин заставил американских инвесторов выступить против торговой войны, объявленной президентом США Дональдом Трампом, пишет французская газета Le Figaro.

Как утверждает издание, молчание нарушили и обрушились с критикой на американского лидера некоторые из самых ярых сторонников Трампа и крупные финансисты с Уолл-Стрит.

Например, глава инвестфонда Pershing Square Capital Management Билл Экман написал в соцсети о подрывании доверия к США как к торговому партнеру из-за несоразмеримых тарифов на импортную продукцию.

Республиканец и бывший директор по инвестициям в фонде Сороса Cтэнли Дракенмиллер заявил в той же соцсети, что может поддержать тарифы. но не превышающие 10%.

Накануне важнейший немецкий фондовый индекс DAX рухнул сразу на 8,5%, опустившись ниже 19 000 пунктов. До таких значений индекс опустился впервые с 21 ноября 2024 года.

В этот же день фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, а основной индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component опустился на 9,66%. К закрытию торгов Shanghai Composite упал до отметки в 3 096,58, Shenzhen Component до 9 364,50.

Китайские индексы обвалились в ответ на действия правительства КНР, которое 4 апреля объявило об ответе на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Было объявлено, что в Китае с 10 апреля начинают действовать пошлины в размере 34% на все американские товары.

Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США.