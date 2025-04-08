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Кандидат в президенты Польши поинтересовался у избирателя, «платят ли ему русские»

Польский политик спросил у избирателя, платит ли ему РФ после фразы про Украину
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Antoni Byszewski/Fotonews/Global Look Press

Кандидат в президенты Польши Шимон Холовня в ответ на вопрос избирателя о том, почему государство больше заботится об украинских беженцах, нежели местных жителях, поинтересовался, «платят ли ему русские». На это обратил внимание портал Do Rzeczy.

Политик отверг подобную точку зрения, назвав ее «полной чушью». По его словам, подобные высказывания звучат «по кремлевскому телевидению». Холовня не согласился с утверждением, что украинцы грабят поляков. По его мнению, все наоборот, поскольку беженцы «сегодня платят взносы в бюджет».

«Скажите прямо: вам русские платят или вы делаете это добровольно?», — спросил Холовня у избирателя.

Тот ответил, что не подвержен российской пропаганде, поскольку «все российские телеканалы заблокировали». Он также заверил кандидата в президенты Польши, что он «нормальный».

До этого кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выразил «глубокое разочарование» главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Европу предупредили о потенциальном нападении Украины.

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