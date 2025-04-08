Дипломат объяснил решение США ввести пошлины против Украины, но не РФ

Решение администрации президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на украинские товары, но не на российские не должно было никого удивить. Об этом в ходе интервью для портала iRozhlas заявил дипломат и представитель Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

Он отметил, что нынешний американский лидер очень хочет добиться завершения конфликта на Украине. Более того, одной из его целей является ухудшение отношений между Москвой и Пекином.

«Трамп рассматривает КНР как главного противника США на следующее десятилетие, возможно, на весь XXI век, и он хочет иметь как можно больше партнеров [в этой борьбе]», — подчеркнул Бартушка.

По мнению дипломата, в том числе президент США может рассматривать РФ как одного из возможных партнеров.

2 апреля американские власти ввели новую систему таможенных пошлин, в рамках которой базовая ставка на всю импортируемую продукцию составила 10%. Для некоторых стран тарифы оказались существенно выше. В частности, размер пошлин на товары из КНР достиг отметки в 34%.

В том числе в список стран, против которых были введены пошлины, попали некоторые государства постсоветского пространства. Среди них — Украина и Молдавия. РФ в этом перечне не оказалось. Комментируя ситуацию, министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что власти приняли решение с учетом введенных до этого антироссийских санкций.

Ранее в РФ предложили «взять попкорн и наблюдать» за развязанной США «тарифной войной».