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В Госдуме заявили, что Россия может «взять попкорн и наблюдать» за тарифной войной Трампа

Депутат Савченко предложил взять попкорн и наблюдать за тарифной войной
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Carlos Barria/Reuters

Россия может только наблюдать за поведением стран, против которых были введены американские пошлины и которые будут испытывать такие же трудности, как несколько лет назад переживала российская экономика, когда санкции вводили против РФ. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

«Россия уже пережила то, что сейчас будут переживать страны, против которых США ввели пошлины. Мы готовы к любым вызовам, а потому можем взять попкорн и наблюдать, чем это все закончится», — сказал депутат.

При этом Савченко сомневается, что Россия может получить выгоду от введения американских пошлин.

«Западные производители вряд ли поменяют американский рынок на российский даже из-за ввода пошлин. Российский рынок значительно ниже по потребительской способности, чем американский».

Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары, но некоторые страны обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова. России в перечне не оказалось.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как Вашингтон будет выстраивать торговые отношения с миром.

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«Тарифные войны» Трампа
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