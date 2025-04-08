В США заявили о подрыве Трампом доверия к доллару

В мире начали сомневаться, что американская национальная валюта по-прежнему является надежным активом. Если нынешняя администрация США будет следовать тем же курсом, то доллар будет напоминать денежные единицы отсталых стран, заявила обозреватель агентства Bloomberg Шули Жэнь.

По мнению автора статьи, причиной падения статуса доллара США стали введения американским президентом Дональдом Трампом высоких таможенных тарифов против большинства стран. Жэнь выразила мнение, что такими действиями глава Белого дома превращает США в закрытую экономику, подрывая доверие к доллару. По словам обозревателя, вокруг доллара уже разгораются споры.

«Зачем покупать доллар, если США становятся экономическим островом?» — написала Шули Жэнь.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны обложили еще более серьезными тарифами. Всего в списке оказалось 185 стран. В их числе Великобритания, Китай, Япония, ЕС и даже несколько стран бывшего СССР, например Казахстан, Молдавия и Украина. При этом России и Белоруссии в этом списке нет, так как они уже столкнулись с чрезвычайно высокими тарифами и санкциями США.

Многие эксперты предупредили Трампа, что рост пошлин может привести к подорожанию товаров для самих американцев и нарушению глобальных цепочек поставок. Однако сам глава Белого дома считает эти меры защитой национальных интересов страны.

Ранее в тарифах Трампа нашли выгоду для России.