Мировая обстановка на данный момент опасна, а планета страшно далека от ядерного разоружения. Об этом на своей странице в соцсети X заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на отрывок из Апокалипсиса — библейского Откровения Иоанна Богослова.

«Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» — говорится в сообщении.

Эта фраза является завершением библейского фрагмента, посвященного снятию ангелом семи печатей, связывавших ярость Божию.

До этого Медведев заявлял, что в какой-то момент США и их союзники решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Российской Федерацией и в то же время вести против нее войну с применением незаконных санкций, а потом и своего оружия и специалистов.

По его словам, это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны, которая достигла наивысшей степени.

Зампред Совбеза также отмечал, что ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанесения РФ стратегического поражения. По его словам, США назначили себя главной страной планеты, однако это стало грубой ошибкой, которая едва не стоила человечеству «пребывания на Земле».

Ранее в Иране анонсировали трехсторонние консультации с РФ и КНР по ядерной проблеме.